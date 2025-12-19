Obsojeni pedofil Irenej po prestani zaporni kazni po zaporu poučuje na svojem domu?

PRIMORSKI TIKTOKER

Primorski tiktoker ponujanje inštrukcij opravičuje z denarjem.

Dober mesec dni po prestani dveletni kazni zapora se obsojeni pedofil Irenej Bizjak - Vegan iz Potoč pri Ajdovščini spet pojavlja v javnosti, tokrat kot inštruktor matematike za mladoletnike – osnovnošolce in srednješolce. Superprof.si, kjer Vegana oglašujejo kot inštruktorja in ima objavljen profil s svojo fotografijo, je spletna platforma, ki povezuje učence z inštruktorji za iskanje in izvedbo zasebnih učnih ur ali mentorstva. Uporabnikom omogoča dostop do pomoči na različnih področjih. Platforma deluje v več državah, ustanovljena je bila v Franciji leta 2013. Poudarjajo, da nudijo ...