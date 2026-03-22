Marijan in Milen naj bi oskrunila 67 grobov in naredila za več kot 33.000 evrov škode

SOJENJE

Razdejala naj bi dve primorski pokopališči. Zagotavljata, da sta iz domovine v Slovenijo prišla s povsem poštenimi nameni.

Bolgara, ki naj bi za božič ter praznik samostojnosti in enotnosti oskrunila najmanj 67 grobov s pokopališč v Spodnjih Škofijah in Svetem Antonu, zagotavljata, da sta iz domovine v Slovenijo prišla s povsem poštenimi nameni – prvi da bi delal, drugi čuval otroka. Državno tožilstvo jima očita, da sta naredila za več kot 33.300 evrov škode, premoženjskopravni zahtevek pa so naknadno vložili še trije oškodovanci, skupaj v višini 2461 evrov. 33.300 EVROV je bilo škode na grobovih. Enaintridesetletni Milen Yordanov je na včerajšnjem začetku sojenja v Kopru krivdo za zavržna dejanja prevalil na ...