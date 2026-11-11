Obtoženi Danijel molči, priča se smeji: »Jaz sem do danes že vse pomešal«

SOJENJE

Danijel Borojević je na sodišču zaradi očitka, da je oropal Krekovo banko v Celju.

Danijel Borojević, 51-letni Tržičan, ki se je v celjskem priporu znašel zaradi mednarodne tiralice, naj bi pred 24 leti do potankosti izdelal načrt za rop nekdanje Krekove banke v Celju, po katerem mu je iz te uspelo pobegniti z gotovino v različni valutah, preračunano s 125.000 evri. Po ropu so se za Borojevićem in denarjem izgubile vse sledi, trojica, ki naj bi mu pri ropu pomagala, pa je bila pravnomočno obsojena na večletne zaporne kazni in plačilo odškodnine. Gre za Edisa Nuhanovića, ki je skupaj z Borojevićem vstopil v bančno poslovalnico, bančno uslužbenko Barbaro Knep in njenega ...