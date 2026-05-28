Obtoženi ne verjame kriminalistoma, ponovnega zaslišanja ne bo

Tri leta in pol po začetku sojenja 14 obtoženim v zadevi Kavaški klan, ki jim tožilstvo očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na veliko trgovali z drogo, obramba prvoobtoženega Klemna Kadivca še vedno problematizira začetna dejanja preiskovalcev v tej zadevi. Predvsem njihovo sodelovanje z Darkom Nevzatovićem, ki je razkril veliko podrobnosti delovanja tako slovenske celice kavaškega klana kot njegove matice v Črni gori. Kadivčev zagovornik Branko Gvozdić je včeraj petčlanskemu sodnemu senatu, ki ga vodi ljubljanski okrožni sodnik Tomaž Bromše, predlagal vnovično zaslišanje koprskih kriminalistov Deana Juriča in Dejana Grandiča.

Ta dva sta doslej, kot je spomnil odvetnik, razlagala, da Nevzatovića pred srečanjem pri Rižani maja 2020 nista poznala. A, kot opozarja, dokumenti, ki jih je pridobila obramba, kažejo, da so hrvaški organi pregona na Policijsko upravo Koper že 12. februarja 2020 poslali dopis, v katerem je tudi fotografija Nevzatovića. Tožilec Jože Levašič je takšnemu dokaznemu predlogu ugovarjal z besedami, da »policija nista samo Grandič in Jurič«. Ter dodal, da nič, kar je predložila obramba, ne ovrže njune izpovedi kot neverodostojne. Senat je sklenil, da kriminalistov ne bo še enkrat zaslišal, bodo pa z listinami presojali verodostojnost izpovedb prič na sodišču.

Branko Gvozdić, zagovornik Klemna Kadivca, je predlagal vnovično zaslišanje dveh kriminalistov. FOTO: Dejan Javornik

Ker je obramba priložila še nekatere druge listine, denimo podatke o prehodu slovensko-hrvaške meje med februarjem in avgustom 2019, se je obtoženi bosanski državljannajprej želel z njimi natančno seznaniti, zato ni podal zagovora. Je pa svoj zagovor dopolnil; zanikal je, da bi opravil kakšne prevoze na Dunaj, uporabljal telefon s sky komunikacijo ali prevažal olje. Za kaj dejansko gre pri tem olju, njegov odvetnikše danes ne ve. Glede na dokaze v spisu je prepričan, da je to olje aprila 2020 v Zagreb pripeljal soobtoženi. Tega je senat zaradi nedosegljivosti sodišču iz postopka izločil že na začetku sojenja. Lipej se ob tem čudi, kako da tožilstvo za Kožula »kljub precejšnji očitani kriminalni količini« ni predlagalo pripora: »Moja špekulacije je, da je obstajal dogovor med tožilstvom in Kožulom, da če bo povedal to, kar je povedal, zoper njega ne bo uveden pripor.«