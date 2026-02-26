  • Delo d.o.o.
SOJENJE SE SELI

Medtem ko Katja poziva oškodovance, da se javijo, ji samooklicani lama pošilja maile

Sojenje Ronanu Chatellierju za kazniva dejanja spolne nedotakljivosti se seli v Francijo.
Gordana Stojiljković
 26. 2. 2026 | 06:46
 26. 2. 2026 | 08:30
4:41
»Za svoje želje sem nekoliko pozen. Napisal sem dolg tekst, vendar me je moj odvetnik odvrnil od tega, da bi ga poslal, saj je dejal, da bi ga bilo mogoče zlorabiti, tako kot lani. Zato tokrat krajša različica: Še vedno verjamem, da si ravnala pod negativnim vplivom napačnih ljudi. Po tretjem otroku si imela 'poporodno depresijo' in nekateri so našli način, kako se prisesati nate, se hraniti s tabo in te manipulirati,« se začne novoletno voščilo v Sloveniji za tri kazniva dejanja s področja spolne zlorabe obtoženega francoskega državljana Ronana Chatellierja, samooklicanega lamo, ki ga je poslal Katji Pančur. Poleg nje ga spolnih zlorab bremenita še njegov posvojenec in Katjin brat James Lopez ter še ena oškodovanka.

Nekateri so našli način, kako se prisesati nate, se hraniti S TABO in tE manipulirati.

Francija ga ne da

Kot je znano, se obdolženi, ki je leta 2000 v Sloveniji ustanovil budistično kongregacijo Dharmaling in živi v Franciji, izogiba sodnemu postopku v Sloveniji, zato je sodišče razpisalo celo evropski nalog za prijetje in predajo, policija je razpisala tiralico, po kateri so ga sicer prijeli, a je njihovo višje sodišče prošnjo Slovenije za izročitev zavrnilo. Kot so pojasnili na višjem sodišču v Montpellieru, »bi predaja predstavljala nesorazmerno kršitev obtoženčeve pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, ki jo zagotavlja evropska konvencija o varstvu človekovih pravic«. Sodišče je upoštevalo »obtoženčevo zdravstveno stanje in osebnostne okoliščine ter to, da gre kljub resnosti očitanih dejanj za staro zadevo, saj zajema obdobje med letoma 2000 in 2012«.

Po dolgem premisleku, pravi Pančurjeva, ki je o zlorabah napisala knjigo z naslovom Varna hiša groze, v kateri je med drugim razkrila, da je pri 15 letih z njim celo zanosila, a je tudi spontano splavila, so vsi trije oškodovanci podpisali soglasje, da se kazenski pregon zoper njega prenese v Francijo. »To je edina možnost, da sede na zatožno klop,« pravi Pančurjeva, ki je medtem na družbenih omrežjih pozvala morebitne druge oškodovance, da se oglasijo njej ali njeni pooblaščenki Tei Mlinar Kovačič. »S tem boste zelo pomagali pri obsežnem primeru mednarodne pedofilije,« pojasnjuje. Zoper njega, dodaja, pri nas poteka še en postopek, v katerem ona nastopa kot priča. Dva postopka sta po njenih informacijah že zastarala. V vseh teh primerih naj bi šlo za tako imenovano zdravljenje s polaganjem rok, ki ga je Chatellier zlorabil za zadovoljevanje spolne sle. Na enak način se je začela tudi njena zloraba.

Dosmrtna prepoved

Katjo Pančur je obdolženi posvojil iz sirotišnice v Rusiji pri 10 letih, Jamesa Lopeza, ko je bil star osem let. Njegova mama je Chatellierja prosila, da bi skrbel zanj. Pri obeh so se zlorabe začele takoj. Lopez ga je prijavil leta 2012, a so ga obtoženčevi privrženci pregovorili k umiku ovadbe, nato pa je celo sam sebe ovadil zaradi krive ovadbe. Chatellier je takoj zatem pobegnil v Francijo, kjer so ga že leta 1997 zaradi dveh kaznivih dejanj spolne zlorabe mladoletnih deklice in dečka obsodili na denarno kazen in mu hkrati za vedno prepovedali imeti opravka z otroki.

To je zalezovanje

»Vse, kar se je dalo storiti, da bi mi škodovali, je bilo storjeno. Aretirali so me z naperjenim orožjem, vklenjenega pred mojo kričečo devetletno hčerko, za več dni so me zaprli daleč stran. Moja žena je zaradi vsega tega hudo depresivna. Zdaj francoska vlada pozna celotno ozadje te zgodbe, vključno z imenom policista, ki mi je bil za petami, s podporo koga itd. Na srečo so spregledali skozi vse to,« med drugim v novoletnem sporočilu še navaja obdolženi.

Pančurjeva je na sodišču že povedala, da ji Chatellier občasno pošilja razna sporočila. »Vedno piše enako. Vabi me k sebi domov in ne verjame, da sem bila jaz tista, ki ga je prijavila, oziroma da nekdo drug stoji za to odločitvijo. Piše, da nekdo z mano manipulira, in celo, da so mi plačali, da ga ovadim, ker sama tega nisem sposobna. Sprašuje tudi, ali sem pozabila, kaj vse je zame naredil … V Sloveniji je takšno ravnanje kaznivo dejanje, gre za zalezovanje,« pravi Katja Pančur. 

