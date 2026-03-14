Obtoženi za umor Danijela Božića zavračajo očitke in zahtevajo oprostilne sodbe

ODMEVNO SOJENJE

Obtoženi v zadevi umora in poskusa umora vztrajajo, da dokazov proti njim ni. Sodba bo znana 27. marca.

Četrtkove zaključne besede tožilstva v kazenski zadevi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića, ki jih je podala tožilka Mateja Gončin, so med obtoženimi, bratoma Klemnu in Blažu Kadivcu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću, Vladanu Kljajeviću in Semirju Hajdarpašiću, oziroma njihovimi zagovorniki še včeraj zelo odmevale. »Moji stranki (Blažu Kadivcu, op. a.) je tožilstvo predlagalo zelo visoko kazen (30 let zapora, op. a.) in večkrat imam vtis, da so ti predlogi visokih kazni namenjeni nekemu psihološkemu učinku. Češ, če je visoka kazen, potem je res teža očitka in dokazana ...