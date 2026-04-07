Šutarjev krvnik pred sodnike: Samire Šiljić bo v začetku maja sedel na zatožno klop

NA SODIŠČE

Obtožnica za smrt Aleša Šutarja pravnomočna.

Dobrih pet mesecev po smrti 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja, tragičnega dogodka, ki je v naši državi povzročil velike premike v zakonodaji in na političnem parketu, se zadeva seli v sodno dvorano. Na zatožno klop bo moral sesti Samire Šiljić iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju. Zagovarjal se bo zaradi očitkov povzročitve posebno hude telesne poškodbe po drugem in prvem odstavku 124. člena kazenskega zakonika. »Obtožnica mu očita, da je storil kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe s hujšo posledico, to je nastopom smrti oškodovanca,« so nam odgovorili z Okrožnega sodišča ...