Oče na policijsko postajo Koper dostavil pijanega sina, to mu je storil

V ponedeljek zjutraj se je na policijski postaji Koper zglasil občan in povedal, da ga je pred tem žalil in zmerjal sin. Le-tega je pripeljal s seboj in je čakal v vozilu na parkirišču. Policisti so najprej opravili razgovor s prijaviteljem in ugotovili, da ga je pred enim izmed trgovskih centrov v Kopru, dopoldan žalil in zmerjal njegov 30 letni sin, s čimer je pri njem povzročil občutek prestrašenosti in ponižanosti.

Sin pod vplivom alkohola

Policisti so nato pred policijsko postajo opravili razgovor še z njegovim sinom, ki je bil pod vplivom alkohola, med samim postopkom pa je nadaljeval s kršitvijo in ni upošteval zakonitih ukazov policistov, zaradi česar so mu policisti odredili pridržanje. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti na kraju izdali plačilni nalog.