Oče osmih otrok Aleš izsiljeval samohranilko, na sodišču pa še zagrozil tožilcu

SODNICA MU JE MORALA IZKLAPLJATI MIKROFON

Aleš Kovačič hčerini prijateljici grozil s Črnogorci. Na obravnavi je bil borbeno razpoložen, zažugal je celo tožilcu.

»Ja, sodnica, vse priznam. Prostovoljno, seveda, sodnica. In vse sem razumel, ja. Razumem tudi, da ne morem preklicati priznanja, sodnica. A premoženjskopravni zahtevek, če priznam? Ne, to pa ne. Niti centa ne priznam! Niti čokoladice ne priznam!« je bil nejevoljen, a sila zgovoren 44-letni Aleš Kovačič iz Bušeče vasi pri Cerkljah ob Krki. Na krško sodnijo se je javil iz novomeškega pripora in s svojim vsiljivim govoričenjem je bil tako nadležen in moteč, da mu je morala sodnica Ester Žnidaršič večkrat kar izklopiti mikrofon, saj sicer ni mogla voditi postopka. Je pa na koncu namenil ...