Oče Viljem opečen, živali poginile! Požar pod Raduho uničil najvišjo ležečo kmetijo v Sloveniji (FOTO)

UDARILA STRELA

V hlev naj bi udarila strela, za bivanje neprimerna tudi hiša.

»Sredi noči je moja vstala in opazila, da se vse sveti. Zaklicala je, da gori, in sem tekel gasit,« je prvi nočni šok ob spoznanju, da gori, opisal Vlado Ošep, gospodar najvišje ležeče kmetije v Sloveniji – Turistične kmetije Bukovnik v Podolševi pod Raduho. Kot nam je opisal skrušeni sogovornik, je takoj tekel proti hlevu in poskušal rešiti, kar se da. A je bilo kmalu jasno, da tam ne bo mogoče nič storiti. Pozornost so tako preusmerili na hišo, potegnili cev in začeli gasiti. Ob tem, kot nam je povedal na prizorišču, se je tudi poškodoval njegov oče Viljem Ošep, opeklo ga je po nogah in ...