Ivanu Radanu očitali uboje pacientov z morfijem in kalijem, zdaj državi vrača udarec

Pri ljubljanski okrožni sodnici sodnici Jelki Podgoršek je danes stekel pravdni postopek, v katerem nekdanji zdravnik nevrološke klinike Ivan Radan od države zahteva plačilo 2.705.013,24 evra odškodnine. Radana na sodišče ni bilo, je pa prek pooblaščenke Katje Gvajc predlagal, da se javnost izključi iz samega pravdanja. Sodnica bo o tem odločila, ko bo glede tega pridobila mnenje tožene stranke.

Zaradi obtožb, da je z injiciranjem usodnih količin zdravil skrajšal življenje pacientov na nevrološki kliniki, in sicer med septembrom 2012 in decembrom 2014, namreč ni le neslavno zaslovel v slovenski javnosti, ampak je bil posledično tudi ob svoj poklic. Ob izbruhu afere, ki je zatresla zdravniški in splošno javnost, je leta 2015 vrnil svojo zdravniško licenco zdravniški zbornici.

Vse, kar sem naredil, sem naredil v dobro bolnika, in nisem kriv.

Sprva je bil obtožen umora kar šestih pacientov. Očitali so mu, da se je zaradi svoje narcistične motnje počutil kot bog, ki doseže močno vznemirjenje, ko konča trpljenje in določi, kdaj bo kdo umrl, zato je pacientom iz morilske sle skrajševal življenje, jih evtanaziral, ubijal z morfijem ali propofolom, v enem primeru pa s kalijem. A sam je ves čas vztrajal, da je vse, kar je naredil, naredil v dobro bolnika. Skratka, krivdo je ves čas zavračal. Tudi kar se tiče drugih očitkov na svoj račun - ponarejanja poslovnih listin, neupravičenega izdajanja receptov in neupravičenega slikovnega snemanja.

7400 strani je obsegal odmeven kazenski spis

Ob koncu okrožnega sojenja je tožilstvo vztrajalo (le še) pri štirih ubojih, toda novembra 2018 je okrožni kazenski sodnik Martin Jančar po več kot 60 narokih za glavno obravnavo – kazenski spis je obsegal vrtoglavih 7400 strani – sporočil, da ga oprošča vseh obtožb. Tožilstvo, ki ga je takrat zastopala zdajšnja generalna državna tožilka Katarina Bergant, je nato tudi pri ljubljanskem višjem sodišču vztrajalo, da je dokazov za obsodbo dovolj. A zaman, saj je tričlanski senat višjih sodnic leta 2020 sklenil, da je Jančar odločil pravilno oziroma z drugimi besedami, da ga je tožilstvo neupravičeno kazensko preganjalo.