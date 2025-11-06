Brez kamer, brez jasnega storilca: ali je Aleša Šutarja po udarcu v glavo doletela tudi brca pod rebra, kot nakazuje podplutba?

Osumljeni Sabrijan Jurkovič kljub pritožbi ostaja v priporu.
Kdo je odgovoren za Acovo smrt in ali bi jo lahko preprečili s pravočasnim ukrepanjem? Njegova smrt odpira številna vprašanja. FOTO: Facebook
Dober teden dni po tragediji v Novem mestu je dogajanje pred novomeškim klubom na Novem trgu še vedno precej skrivnostno, hkrati pa odpira vprašanja o odgovornosti in pristojnostih ukrepanja ter ugibanja, ali bi lahko smrt 48-letnega Aleša Šutarja s pravočasnim ukrepanjem preprečili.
Ker na prostoru pred lokalom ni nadzornih kamer, so na voljo le izjave očividcev, kdo naj bi udaril Aleša. Vse glasnejše so govorice, da v priporu ni storilec. Po trditvah nekaterih očividcev je bil napadalec bratranec priprtega Sabrijana Jurkoviča, ki živi v istem naselju, torej v romskem naselju Mihovica pri ...