Od četrtkovega popoldneva iskali starejšega občana, nato so sredi noči prejeli klic

V četrtek ob 14.12 so bili policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorca obveščeni, da v Domu upokojencev v Vrtojbi pogrešajo enega od svojih varovancev. Policisti so takoj krenili v akcijo in pogrešanega starejšega moškega začeli iskati. Pri pogrešanih osebah je hiter odziv ključen, še posebej starejših, ki lahko potrebujejo zdravila, ali morda trpijo za demenco in bi se lahko hitro izgubili, prav tako pri otrocih, ki lahko hitro odtavajo na nevarno območje ter se poškodujejo.

»Iskalna akcija je potekala pod vodstvom Policijske postaje Nova Gorica, poleg policistov so pri iskanju na območju več naselij v občinah Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica in Mestne občine Nova Gorica sodelovali tudi gasilci PGD Šempeter, poklicni gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, reševalci Enote za hitre reševalne intervencije Mestne občine Nova Gorica ter vodniki reševalnih psov različnih enot. Zaradi bližine državne meje med Slovenijo in Italijo smo o iskanju pogrešanega starejšega občana obvestili tudi italijanske varnostne organe. V iskanje pogrešanega je bil vključen tudi helikopter Letalske policijske enote,« je podrobnosti obsežne akcije opisal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Akcijo so morali sinoči ob 19.30 začasno prekiniti, nato pa so sredi noči, okrog pol ene zjutraj, prejeli obvestilo, da je bil pogrešani izsleden na območju Ljubljane. »Bil je živ in nepoškodovan,« je sporočil veselo novico Božnik ter dodal, da se Policija iskreno zahvaljuje vsem sodelujočim službam sil za zaščito in reševanje ter posameznikom za hitro odzivnost, požrtvovalnost ter odlično medsebojno sodelovanje pri iskalni akciji. S skupnimi prizadevanji vseh sodelujočih se je iskanje uspešno zaključilo.