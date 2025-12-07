Od kokaina do heroina, a to ni bilo vse ... Ljubljanski policisti udarili po dilerjih, vse to so našli (FOTO)

V minulem tednu so policisti preiskali tri primere kaznivih dejanj v povezavi s prepovedano drogo. Tako so policisti Policijske postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana ter policisti drugih enot po dalj časa trajajoči kriminalistični preiskavi na podlagi zbiranja obvestil in zaznanih sumov kaznivega dejanja preprodaje drog prijeli 24-letnega osumljenca, ki prebiva na območju Mengša.

Od kokaina do heroina ...

Na podlagi pridobljene odredbe sodišča je bilo pri osebni preiskavi pri osumljencu zaseženo okoli 40 gramov kokaina in okoli 20 gramov heroina. V nadaljevanju pa po opravljeni hišni preiskavi še okoli 60 gramov heroina, okoli 150 gramov heroina, manjšo količino tablet ectasy, prepovedane droge konoplja rastlina.

V minulem tednu so Ljubljanski policisti preiskali tri primere kaznivih dejanj v povezavi s prepovedano drogo FOTO: Pu Lj

Prav tako so bili zaseženi drugi pripomočki za preprodajo drog, precizne tehtnice ter skupno okoli 1.700 evrov gotovine, za katero se sumi da izvira iz kaznivih dejanj. Zasežena je bila tudi pištola in naboji, za katero osumljenec nima dovoljenja in vodijo postopek o prekršku po zakonu o orožju. Prav tako so policisti v okviru preiskave zaznali kaznivo dejanje ponarejanja listin, ki ga je osumljena oseba, ki je bila z njim v družbi. 24-letnemu osumljencu je bilo odrejeno pridržanje in je bil po vsej zbranih obvestilih, zaradi sumov več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge

Ribniški policisti po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi na območju Ribnice opravili hišno preiskavo pri 33-letnemu osumljencu in 30-letnemi osumljenki, kjer so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja-rastlina. Najdeno je bilo več okoli 80 sadik prepovedane droge, pripomočki za gojenje in denar za katerega se sumi da izvira iz kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bo zoper oba osumljenca podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Ustavili so ga na obvoznici in našli več večjih zavitkov z rastlinskimi delci

V petek pa so prometni policisti na Ljubljanski obvoznici zaradi kršitev cestno prometnih predpisov ustavili 47-letnega voznika, ki prebiva na območju Žalca. Pri pregledu vozila so policisti zaznali več večjih zavitkov z rastlinskimi delci.

Zaradi suma da gre za prepovedano drogo mu je bilo odrejeno pridržanje, osebno vozilo pa mu je bilo zaseženo. Pridobljena je bila odredba za hišno preiskavo vozila ter prebivališča osumljenega. Pri tem je bilo zaseženo preko 32 kilogramov posušene prepovedane droge konoplja-rastlina. Osumljenec bo po vsej zbranih obvestilih, zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami, predvidoma danes priveden pred preiskovalnega sodnika.