Odjeknila eksplozija v stanovanjski hiši v Cundrovcu, ena oseba poškodovana

Novomeški policisti so bili v četrtek nekaj do 8. ure obveščeni o eksploziji v stanovanjski hiši v Cundrovcu na območju Brežic. Z ogledom kraja in zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je do eksplozije po dosedanjih ugotovitvah prišlo ponoči.

Materialna škoda velika

V eksploziji se je poškodovala ena oseba, ki je po prvih podatkih utrpela lažje telesne poškodbe in je bila oskrbljena. Na objektu je nastala večja materialna škoda. Policisti so opravili ogled kraja, zavarovali sledi ter nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka.

Okoli 20. ure pa so bili policisti obveščeni o požaru gospodarskega objekta na Ravneh pri Zdolah na območju Krškega. Požar so gasilci omejili in pogasili. Vse okoliščine in vzrok za nastanek požara še preiskujejo.