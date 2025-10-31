Odmeven rop banke SKB: skrivnost 16-milijonske škode (FOTO)

POLICIJA NI OBUPALA

Dve desetletji po ropu v SKB policija še ni obupala. Zaradi bogatega plena zverinsko mučili dekle Dejana Vidmarja.

Od največjega ropa v zgodovini Slovenije bo v noči na 1. november 2005 minilo okroglih 20 let, policisti pa primera ne smejo pospraviti v predal, saj še niso ujeli vseh roparjev. Pravzaprav sedem let po dogodku le dva; Dejana Vidmarja kot roparja in Saša Noseta kot pomočnika zlikovcev, ki so opustošili ljubljanske sefe banke SKB. Bilo pa jih je več, vsaj še trije; eden naj bi bil Radomir Cvijanović, po nekaterih informacijah pa naj bi identificirali tudi slovenskega državljana albanskega rodu. Nose in Vidmar svojih obrazov nista delila z javnostjo. Foto: Marko Feist Kmalu bosta prestala ...