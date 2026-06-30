Odprl povezavo do aplikacije, ob obisku banke pa šok: ostal je brez 33 tisočakov!

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih 24 urah prejeli 247 klicev občanov. 63 klicev je bilo interventnih. 11 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 37 s področja prometne varnosti in 13 s področja javnega reda in miru.

Kriminaliteta

Na Policijski postaji Šmarje pri Jelšah se je včeraj zglasil oškodovanec, ki je postal žrtev spletne prevare. Neznanci so ga 27. junija 2026 večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je odprl povezavo do aplikacije MEET. Po odprtju povezave je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je preko klicnega centra takoj blokiral svoj transakcijski račun (TRR). Kljub temu je včeraj ob obisku banke ugotovil, da so mu neznani storilci z računa že odtujili 33.600 evrov.