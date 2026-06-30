Odprl povezavo do aplikacije, ob obisku banke pa šok: ostal je brez 33 tisočakov!

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Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih 24 urah prejeli 247 klicev občanov. 63 klicev je bilo interventnih. 11 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 37 s področja prometne varnosti in 13 s področja javnega reda in miru.
Na Policijski postaji Šmarje pri Jelšah se je včeraj zglasil oškodovanec, ki je postal žrtev spletne prevare. Neznanci so ga 27. junija 2026 večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je odprl povezavo do aplikacije MEET. Po odprtju povezave je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je preko klicnega centra takoj blokiral svoj transakcijski račun (TRR). Kljub temu je včeraj ob obisku banke ugotovil, da so mu neznani storilci z računa že odtujili 33.600 evrov.
Policisti prav tako opozarjajo na spletno prevaro, s katero je neznanec oškodovanko z območja Mozirja prepričal, da ima v podjetju Covertrade (sklad Sončna elektrarna) 9.000 evrov dobička. Ker je gospa tja v preteklosti res vložila denar, klicatelj pa je poznal njene podatke, mu je verjela. Pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila aplikacijo »HopTo Desk«. S tem je goljufom omogočila oddaljen dostop do spletne banke, ti pa so ji v treh transakcijah ukradli 12.970 evrov. Na sumljive prenose so jo opozorili šele iz OTP banke.