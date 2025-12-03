Odvetnica morilca Patrika se je zaljubila v serijskega morilca, a to še zdaleč ni vse!

Astrid Wagner, nemška odvetnica, je v svoji dolgoletni karieri obrambe kriminalcev postala znana po zastopanju nekaterih najbolj grozljivih primerov, ki so šokirali svet. Med njimi je tudi primer Josefa Fritzla, očeta, ki je svojo hčer več kot 20 let mučil in zlorabljal v kleti svojega doma, ter kanibala, ki je meso svojih žrtev uporabljal za pripravo hrane. Presenetljivo je tudi njeno priznanje, da se je kot mlada pravnica zaljubila v serijskega morilca, Johanna Jacka Unterwegerja, ki je odgovoren za umore v več evropskih državah in ZDA, poroča hrvaški Dnevnik.hr. V novem primeru pa prevzema obrambo 31-letnega Slovenca Patrika M., osumljenega umora svoje nekdanje partnerice, influencerke Stephanie.

Psihološki fenomeni zločinov

Wagnerjeva v svojih intervjujih pogosto poudarja, da jo zanima predvsem psihološko ozadje zločinov, ki jih prevzema. »Zakaj ljudje storijo take grozljive stvari, kot so umori? So zločinci res rojeni kriminalci ali so njihove travme del večje zgodbe?« V primeru slovenskega osumljenca Patrika M., ki naj bi umoril svojo bivšo partnerico in njeno truplo spravil v kovček, Wagnerjeva meni, da je treba njegov primer preučiti kot kompleksni psihološki fenomen. »Ob zadnjem obisku v priporu mi je povedal, da je bil tako šokiran, ko je zagledal njeno truplo, da ni vedel, kaj naj stori. Doživel je živčni zlom, kar ni nenavadno.« Čeprav Wagnerjeva razume zmedo svojega klienta, strokovnjaki, kot je profesor kriminalistične psihologije Peter Umek, opozarjajo, da je osumljenec moral biti vsaj delno pri zavesti. Potovanje od Gradca do Majšperka, kjer je bilo truplo odkrito, je trajalo predolgo, da bi šlo zgolj za impulziven zločin. Po tem je osumljenec zažgal svoj avtomobil, kar kaže na premišljeno dejanje.

Patrik Meglič. FOTO: Facebook

Zaljubljena v serijskega morilca

Wagnerjeva ni le odvetnica z izjemno kariero, ampak tudi oseba, ki je izkusila globoko osebno povezanost z ekstremnimi osebnostmi. V svojih mlajših letih se je namreč zaljubila v serijskega morilca Johanna Jacka Unterwegerja, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja odgovoren za umore v Evropi in ZDA. »Johann Jack je bil neverjetno šarmanten in privlačen,« priznava Wagnerjeva. »Zaljubiti se v nekoga, ki je odgovoren za smrt številnih ljudi, je nekaj, kar te močno pretrese. Bila je ljubezen, ki je bila na nek način nedosegljiva in nevarna, vendar sem čutila močna čustva.« V svoji karieri je Wagner branila mnoge kriminalce, katerih dejanja so pustila globoke brazgotine v javni zavesti. Wagnerjeva je vedno verjela, da za vsakim zločinom stoji nekaj globljega, psihološkega.

Josef Fritzl. FOTO: Reuters

Slovenski osumljenec Patrik M.: »Še vedno jo ljubim!«

31-letni Slovenec, ki je obtožen umora svoje nekdanje partnerice Stephanie, trdi, da jo je vedno ljubil in da jo še vedno močno ljubi. »Stephanie je bila moja velika ljubezen, še vedno jo ljubim,« je povedal v priporu. Po besedah Wagnerjeve, naj bi bil ves čas žalosten in zbegan ter globoko pretresen zaradi svojih dejanj. Kljub njegovem obžalovanju pa bo o njegovi krivdi odločilo sodišče. Če bo obsojen, mu grozi dosmrtna kazen. Wagnerjeva, ki je že znana po tem, da se ne boji prevzeti najtežjih primerov, bo nadaljevala obrambo slovenskega osumljenca.

