  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZASTOPANJE NAJBOLJ GROZLJIVIH PRIMEROV

Odvetnica morilca Patrika se je zaljubila v serijskega morilca, a to še zdaleč ni vse!

Astrid Wagner je nemška odvetnica, ki brani slovenskega osumljenca Patrika M., ki naj bi umoril svojo bivšo partnerico in njeno truplo spravil v kovček.
Astrid Wagner, odvetnica. FOTO: Julia Dragosits

Astrid Wagner, odvetnica. FOTO: Julia Dragosits

Patrik Meglič. FOTO: Facebook

Patrik Meglič. FOTO: Facebook

Josef Fritzl. FOTO: Reuters 

Josef Fritzl. FOTO: Reuters 

Astrid Wagner, odvetnica. FOTO: Julia Dragosits
Patrik Meglič. FOTO: Facebook
Josef Fritzl. FOTO: Reuters 
Kaja Grozina
 3. 12. 2025 | 10:43
 3. 12. 2025 | 12:58
3:50
A+A-

Astrid Wagner, nemška odvetnica, je v svoji dolgoletni karieri obrambe kriminalcev postala znana po zastopanju nekaterih najbolj grozljivih primerov, ki so šokirali svet. Med njimi je tudi primer Josefa Fritzla, očeta, ki je svojo hčer več kot 20 let mučil in zlorabljal v kleti svojega doma, ter kanibala, ki je meso svojih žrtev uporabljal za pripravo hrane. Presenetljivo je tudi njeno priznanje, da se je kot mlada pravnica zaljubila v serijskega morilca, Johanna Jacka Unterwegerja, ki je odgovoren za umore v več evropskih državah in ZDA, poroča hrvaški Dnevnik.hr. V novem primeru pa prevzema obrambo 31-letnega Slovenca Patrika M., osumljenega umora svoje nekdanje partnerice, influencerke Stephanie.

Psihološki fenomeni zločinov

Wagnerjeva v svojih intervjujih pogosto poudarja, da jo zanima predvsem psihološko ozadje zločinov, ki jih prevzema. »Zakaj ljudje storijo take grozljive stvari, kot so umori? So zločinci res rojeni kriminalci ali so njihove travme del večje zgodbe?« V primeru slovenskega osumljenca Patrika M., ki naj bi umoril svojo bivšo partnerico in njeno truplo spravil v kovček, Wagnerjeva meni, da je treba njegov primer preučiti kot kompleksni psihološki fenomen. »Ob zadnjem obisku v priporu mi je povedal, da je bil tako šokiran, ko je zagledal njeno truplo, da ni vedel, kaj naj stori. Doživel je živčni zlom, kar ni nenavadno.« Čeprav Wagnerjeva razume zmedo svojega klienta, strokovnjaki, kot je profesor kriminalistične psihologije Peter Umek, opozarjajo, da je osumljenec moral biti vsaj delno pri zavesti. Potovanje od Gradca do Majšperka, kjer je bilo truplo odkrito, je trajalo predolgo, da bi šlo zgolj za impulziven zločin. Po tem je osumljenec zažgal svoj avtomobil, kar kaže na premišljeno dejanje.

Patrik Meglič. FOTO: Facebook
Patrik Meglič. FOTO: Facebook

Zaljubljena v serijskega morilca

Wagnerjeva ni le odvetnica z izjemno kariero, ampak tudi oseba, ki je izkusila globoko osebno povezanost z ekstremnimi osebnostmi. V svojih mlajših letih se je namreč zaljubila v serijskega morilca Johanna Jacka Unterwegerja, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja odgovoren za umore v Evropi in ZDA. »Johann Jack je bil neverjetno šarmanten in privlačen,« priznava Wagnerjeva. »Zaljubiti se v nekoga, ki je odgovoren za smrt številnih ljudi, je nekaj, kar te močno pretrese. Bila je ljubezen, ki je bila na nek način nedosegljiva in nevarna, vendar sem čutila močna čustva.« V svoji karieri je Wagner branila mnoge kriminalce, katerih dejanja so pustila globoke brazgotine v javni zavesti. Wagnerjeva je vedno verjela, da za vsakim zločinom stoji nekaj globljega, psihološkega. 

Josef Fritzl. FOTO: Reuters 
Josef Fritzl. FOTO: Reuters 

Slovenski osumljenec Patrik M.: »Še vedno jo ljubim!«

31-letni Slovenec, ki je obtožen umora svoje nekdanje partnerice Stephanie, trdi, da jo je vedno ljubil in da jo še vedno močno ljubi. »Stephanie je bila moja velika ljubezen, še vedno jo ljubim,« je povedal v priporu. Po besedah Wagnerjeve, naj bi bil ves čas žalosten in zbegan ter globoko pretresen zaradi svojih dejanj. Kljub njegovem obžalovanju pa bo o njegovi krivdi odločilo sodišče. Če bo obsojen, mu grozi dosmrtna kazen. Wagnerjeva, ki je že znana po tem, da se ne boji prevzeti najtežjih primerov, bo nadaljevala obrambo slovenskega osumljenca. 

Preberite tudi: Pošast iz Majšperka Patrik v celici joče kot dež, grabijo ga krči

Več iz teme

Patrik M.StephanieSerijski morilciumor
ZADNJE NOVICE
13:00
Bulvar  |  Suzy
V 92. LETU STAROSTI

Ornella Vanoni: slovo italijanske glasbene ikone (Suzy)

Imela je izjemno glasbeno kariero, ki je trajala kar 70 let.
3. 12. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
POMEMBNO PRED OPERACIJO

Zakaj je pomembno biti v dobri formi pred operacijo in kako vadba vpliva na okrevanje

Telesna dejavnost pred, med in po operaciji je eden najmočnejših dejavnikov, ki lahko izboljša rezultate zdravljenja in kakovost življenja.
Gregor Mišič3. 12. 2025 | 13:00
12:45
Premium
Novice  |  Slovenija
OD OTROŠKE DO SPOMINSKE SOBE

Miki Muster: dolenjsko mestece mu je po vrnitvi iz Nemčije povrnilo status (FOTO)

Velikan slovenskega stripa in risanega filma je del otroštva preživel v Krmelju. Prav dolenjsko mestece mu je po vrnitvi iz Nemčije povrnilo status, ki mu gre.
Drago Perko3. 12. 2025 | 12:45
12:45
Novice  |  Slovenija
NI PRAVE ZIME

V četrtek ponekod 5 centimetrov snega! Bo več snega v naslednjih 10 dneh? Gregorčič odgovarja

Z juga prihajajo padavine, višje lege, med 400 do 700 metri, pa lahko pobeli do pet centimetrov snega.
3. 12. 2025 | 12:45
12:41
Novice  |  Slovenija
UPOR NOVINARJEV?

Drami na nacionalki ni videti konca! Tik pred zdajci sporočili, da Tarče ne bo

Spored za ta teden so spremenili.
3. 12. 2025 | 12:41
12:24
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Serijski posiljevalec Dejan znova na prostosti, mesto v paniki (FOTO)

V preteklosti je napadal ženske vseh starosti, tudi mladoletnice.
3. 12. 2025 | 12:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pred odhodom na smučišče nujno preverite to informacijo

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Končno! Programska oprema, za katero si čakal celo leto, zdaj v mega akciji!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Ko en bon odpre vrata v svet sprostitve – neverjetno, a resnično

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj slikanice v resnici naredijo z vašimi možgani

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki