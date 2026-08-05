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DELOVNA NESREČA

Odžagano deblo zadelo komaj 20-letnega delavca, njegovo stanje je hudo

Poškodovanca so na kraju oskrbeli in pripravili za helikopterski prevoz.
Odpeljal ga je policijski helikopter FOTO: Policija
Odpeljal ga je policijski helikopter FOTO: Policija
M. U.
 5. 8. 2026 | 15:45
1:46
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Včeraj ob 13.56 so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica obveščeni o delovni nesreči na območju naselja Idrijske Krnice, v kateri se je pri sečnji dreves huje poškodoval 20-letni delavec. Policisti Policijske postaje Idrija so ugotovili, da je več delavcev na območju strmega gozdnatega pobočja opravljalo sečnjo dreves zaradi premika trase daljnovoda. Med podiranjem približno deset metrov visokega bukovega drevesa je drevo zadelo v krošnjo drugega drevesa, zaradi česar je spremenilo smer padanja in se začelo kotaliti po pobočju.

Odžagan del debla ga je zadel

Delavcu, ki je drevo podiral, se je uspelo umakniti, medtem ko je odžagan del debla zadel 20-letnega delavca, ki je bil za njim v neposredni bližini. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe. Na kraj so bili napoteni člani Gorske reševalne službe Tolmin in reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Idrija.

Odpeljal ga je policijski helikopter FOTO: Policija
Odpeljal ga je policijski helikopter FOTO: Policija

Poškodovanca so na kraju oskrbeli in pripravili za helikopterski prevoz. Nato so ga prevzeli člani dežurne ekipe Gorske reševalne zveze Slovenije za helikoptersko reševanje v gorah z Brnika in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. O delovni nesreči je Policija obvestila preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, okrožno državno tožilko v Novi Gorici, pristojno delovno inšpekcijsko službo ter druge pristojne službe. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka.

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