Ogenj popolnoma uničil dve koči, policija opozarja: Izogibajte se prizorišču

V Radegundi na Golteh je nekaj pred 7. uro izbruhnil požar, ki je v celoti uničil dve sosednji koči, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti. Vzrok požara še ni znan, gmotna škoda bo po navedbah policije velika. Ogled kraja požara opravljajo celjski kriminalisti, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Mozirski župan Ivan Suhoveršnik je za STA povedal, da je ena od pogorelih koč v lasti podjetja Golte, druga pa v zasebni lasti. Obe stojita na območju Natura 2000 in nimata gradbenega dovoljenja. Po njegovih besedah so v sodelovanju z naravovarstveniki iskali rešitev za legalizacijo ene od koč, a je zdaj, kot je dejal, »žal vse pogorelo«.

Požar naj bi po prvih informacijah izbruhnil v zasebni koči in se nato razširil na sosednjo v lasti podjetja Golte. Po županovih besedah je uslužbenec podjetja požar opazil, ko je zavohal dim in šel preverit dogajanje na terenu. »Policija vse obiskovalce območja poziva, naj se izogibajo bližini prizorišča požara, dokler preiskava ne bo zaključena,« so na družbenih omrežjih sporočili s podjetja.

Vodja intervencije iz Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje Jaka Steblovnik pa je za STA povedal, da je pri gašenju požara sodelovalo 31 gasilcev iz dveh gasilskih društev Mozirje in Rečica ob Savinji in da še poteka gašenje posameznih žarišč.