Ogenj pri Ptuju pogoltnil garažo in zajel hišo, škode za kar 100.000 evrov

Zgodaj zjutraj je zagorelo v garaži na območju Ptuja, požar pa se je razširil na ostrešje stanovanjske hiše. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je po nestrokovni oceni nastala škoda v višini 100.000 evrov. Policija nadaljuje zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin, ki so privedle do nastanka požara.

Z uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je do požara prišlo malo po eni uri zjutraj v Peršonovi ulici na Ptuju. Najprej je zagorelo v garaži, ogenj pa se je nato razširil na stanovanjski objet, uničil del mansarde in okoli sto kvadratnih metrov ostrešja. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih društev iz Ptuja, Grajene, Kicarja in Turnišča.