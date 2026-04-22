Ogenj uničil kočo nekdanjega direktorja Ukoma Uroša Urbanije

Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje je danes popoldan, natančneje ob 14.37, na Veliki Planini, občina Kamnik, zagorelo na terasi planinske koče. »Požar so začeli gasiti mimoidoči. Gasilci PGD Kamnik, Kamniška Bistrica in Gozd so požar dokončno pogasili, pregledali okolico s termovizijsko kamero in opravili meritve prisotnosti plinov,« so še zapisali na spletni strani omenjene agencije ter dodali, da je bila o dogodku obveščena tudi Policija.

Kako obsežen je bil požar, ni znano, tudi višino škode bo treba še ugotoviti, je pa znano, čigava koča je zagorela. Kot poroča Delo, naj bi bila koča, imenuje se Gorenjka, »del nepremičninskega imperija Uroša Urbanije, nekdanjega direktorja Ukoma v času zadnje Janševe vlade«. Urbanija naj bi na Veliki Planini v turistične namene oddajal pet koč, še poroča Delo.

Omenjeno kočo je bilo mogoče najeti tudi preko portala za oddajo in najem počitniških kapacitet, za eno noč pa je bilo treba odšteti okrog 370 evrov. Gre sicer za 90 kvadratnih metrov veliko kočo, zato si je lahko stroške razdelilo več oseb, tisti, ki so v njej bivali, pa so ji namenili večinoma odlične ocene. Urbanija sicer z oddajanjem koč ustvarja lepe zneske, in sicer prek 200 tisoč evrov letno.