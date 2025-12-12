Ogenj uničil ostrešje, to so posledice požara na OŠ Dušana Muniha Most na Soči (FOTO)

V noči na četrtek je zagorelo v telovadnici Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, pri čemer je pogorelo skorajda celotno ostrešje telovadnice. Vzrok požara še ni znan, okoliščine še ugotavljajo.

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da jih je o požaru v sredo ob 23.14 obvestil regijski center za obveščanje. Zagorelo je najprej v spodnjem delu šolske telovadnice, nakar se je ogenj prek različne opreme razširil proti stropu. Kasneje se je vsul montažni strop nad telovadnico (v obsegu 30 x 40 m). Posredovalo je 80 gasilcev iz več gasilskih enot iz Zgornjega Posočja (PGD Most na Soči, PGD Tolmin, PGD Kobarid, PGD Ponikve - Planota, PGD Dolenja Trebuša), ki so požar dokončno pogasili. Na kraju dogodka je ostala požarna straža.

Zagorelo je v telovadnici, poškodovan pa je velik del šole, med drugim fitnes, garderobe in prostori za učenje.

»Glede na sedanje ugotovitve je nastala velika materialna škoda za več deset tisoč evrov,« še poročajo z novogoriške policijske uprave. Kot dodajajo, nadaljujejo preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine požara. O njem so obvestili tudi preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Med gašenjem je bila na kraju dogodka tudi ravnateljica šole Mojca Florjančič. Kot je povedala, se je okoli 22. ure sprožil alarm. »Obvestil nas je krajan, ki je videl, da se iz zračnikov kadi dim,« je pojasnila ravnateljica. Požarna straža je bila na kraju dogodka do jutra. Kot je dodala, čakajo forenzike in sodnega izvedenca.

Na terenu je bilo 80 gasilcev. FOTO: Primož Božič/Primorski Val

Vzrok požara še ni znan. FOTO: Primož Božič/Primorski Val

Kot so v Občini Tolmin objavili na družbenem omrežju Facebook, je ogenj uničil telovadnico in fitnes s pripadajočimi garderobami. »Vzrok požara še ni znan, pristojne službe so na delu, sumijo pa na napako na električni napeljavi,« so še zapisali.

Pouk za višje razrede je včeraj odpadel, pouk za učence od 1. do 5. razreda pa je potekal normalno, saj poteka v ločeni stavbi. Otroci 7. in 8. razreda so trenutno v šoli v naravi, starši pa so bili o dogodku obveščeni zgodaj zjutraj. Predvidevajo, da se bo pouk nadaljeval danes, v petek, potem ko počistijo tri učilnice. Do sanacije bodo morali prilagoditi pouk športa. Na spletni strani šole so zapisali, da bo danes pouk na centralni šoli potekal po rednem urniku za vse razrede.