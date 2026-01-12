  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POŽAR

Ogenj v Pivki požrl lopo in mehanizacijo: škode za okoli 50.000 evrov (FOTO)

Gasilci so z dvigalom odstranili del pogorelega ostrešja, iz notranjosti odstranili delovni stoj in pogasili še žarišča na požarišču.
FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka

FOTO: PGD Pivka
FOTO: PGD Pivka
FOTO: PGD Pivka
FOTO: PGD Pivka
FOTO: PGD Pivka
FOTO: PGD Pivka
N. P.
 12. 1. 2026 | 17:56
2:11
A+A-

V nedeljo zjutraj je v okolici Pivke izbruhnil požar, ki je 62-letnemu lastniku naredil ogromno škode. Kot so sporočili s PU Koper, je okoli 7. ure zagorela lesena lopa, v kateri je bila spravljena kmetijska mehanizacija. Objekt in oprema sta v celoti pogorela, vzrok požara pa za zdaj še ni znan. Požar so pogasili gasilci, lastnik pa je po prvih ocenah oškodovan za približno 50.000 evrov.

O posredovanju so poročali tudi gasilci PGD Pivka. Na Facebooku so zapisali, da je 11. januarja 2026 ob 7.01 v naselju Gradec (občina Pivka) zagorel pomožni gospodarski objekt. Po njihovih navedbah so požar pogasili, nato pa po posredovanju poveljnika CZ občine Pivka z dvigalom odstranili del pogorelega ostrešja, iz notranjosti odstranili delovni stoj in pogasili še žarišča na požarišču.

Kako zmanjšati tveganje za požar 

Pri lopah, delavnicah in prostorih, kjer hranimo stroje, gorivo ali električno orodje, štejejo osnovni varnostni koraki. Električne napeljave naj bodo brez improvizacij in neprimerno zaščitenih podaljškov. Polnilcev in baterij pa ne puščajte brez nadzora, še posebej čez noč. Vnetljive tekočine shranjujte v primernih posodah, stran od virov toplote, okolico objektov pa imejte čim bolj čisto in brez navlake, ki lahko hitro zagori. Če zaznate dim, vonj po zažganem ali sumljivo segrevanje naprav, takoj izklopite elektriko, pokličite pomoč in ne odlašajte – pri požaru so minute odločilne.

Podaljške uporabljajte primerno

Ne zlagajte in ne verižite podaljškov ter razdelivcev (ko je eden vtaknjen v drugega ali so na enem mestu nagneteni in prekriti). Takšna raba lahko povzroči pregrevanje, iskrenje in požar. Uporabite en kakovosten razdelivec z zaščito, ne preobremenjujte vtičnic in kable razporedite tako, da niso zviti ali prekriti.

Več iz teme

gasilciPivkapožarogenjškodakmetijska mehanizacija
ZADNJE NOVICE
18:12
Novice  |  Slovenija
JAVNOMNENJSKA ANKETA

Golob dohiteva Janšo: razkorak med SDS in Svobodo se nevarno topi

V prvem barometru priljubljenosti politikov v volilnem letu 2026 vodilna trojica ohranja pozicije s konca lanskega leta.
12. 1. 2026 | 18:12
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
HIŠNI LJUBLJENČKI

Staranje prinaša številne izzive

S pravilnimi prilagoditvami lahko pomembno prispevamo k boljši kakovosti zlatih let.
Ajda Janovsky12. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: opuščali bomo zastarele vzorce

Izkoristite transformativno energijo Lune v škorpijonu za introspektivne prakse, kot sta pisanje dnevnika ali meditacija.
12. 1. 2026 | 18:00
17:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR

Ogenj v Pivki požrl lopo in mehanizacijo: škode za okoli 50.000 evrov (FOTO)

Gasilci so z dvigalom odstranili del pogorelega ostrešja, iz notranjosti odstranili delovni stoj in pogasili še žarišča na požarišču.
12. 1. 2026 | 17:56
17:23
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINSKI OGLAS

Slovenka Marina oddaja 56 kvadratov veliko stanovanje za zgolj 100 evrov: takšni so pogoji (FOTO)

Prednost imajo pari, izbor najemnikov pa poteka po večstopenjskem postopku.
Kaja Grozina12. 1. 2026 | 17:23
17:16
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Splošno pravilo shranjevanja: čevlji niso za v spalnico

Čeprav se zdi omara v spalnici priročen dodaten prostor za shranjevanje, tja vendarle ne spada vse, kar nameravamo pospraviti vanjo.
12. 1. 2026 | 17:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki