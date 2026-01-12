Ogenj v Pivki požrl lopo in mehanizacijo: škode za okoli 50.000 evrov (FOTO)

V nedeljo zjutraj je v okolici Pivke izbruhnil požar, ki je 62-letnemu lastniku naredil ogromno škode. Kot so sporočili s PU Koper, je okoli 7. ure zagorela lesena lopa, v kateri je bila spravljena kmetijska mehanizacija. Objekt in oprema sta v celoti pogorela, vzrok požara pa za zdaj še ni znan. Požar so pogasili gasilci, lastnik pa je po prvih ocenah oškodovan za približno 50.000 evrov.

O posredovanju so poročali tudi gasilci PGD Pivka. Na Facebooku so zapisali, da je 11. januarja 2026 ob 7.01 v naselju Gradec (občina Pivka) zagorel pomožni gospodarski objekt. Po njihovih navedbah so požar pogasili, nato pa po posredovanju poveljnika CZ občine Pivka z dvigalom odstranili del pogorelega ostrešja, iz notranjosti odstranili delovni stoj in pogasili še žarišča na požarišču.

Kako zmanjšati tveganje za požar

Pri lopah, delavnicah in prostorih, kjer hranimo stroje, gorivo ali električno orodje, štejejo osnovni varnostni koraki. Električne napeljave naj bodo brez improvizacij in neprimerno zaščitenih podaljškov. Polnilcev in baterij pa ne puščajte brez nadzora, še posebej čez noč. Vnetljive tekočine shranjujte v primernih posodah, stran od virov toplote, okolico objektov pa imejte čim bolj čisto in brez navlake, ki lahko hitro zagori. Če zaznate dim, vonj po zažganem ali sumljivo segrevanje naprav, takoj izklopite elektriko, pokličite pomoč in ne odlašajte – pri požaru so minute odločilne.