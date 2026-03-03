Ogenj zajel hišo pri Kranju, prebivalci ušli za las

Kranjski policisti so bili včeraj, 2. marca 2026, okoli 19.25 obveščeni o požaru stanovanjskega objekta na območju Kranja. Požar so pogasili gasilci. Osebe, ki so bile v hiši, so stavbo pravočasno zapustile. Policisti so kraj zavarovali in bodo danes opravili ogled. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je nastala velika premoženjska škoda. Vzrok požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah požara in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.