Oglasil se je Miro, ki je obglavil Tita: Nikogar nisem želel prizadeti ... (FOTO)

V noči na petek je slovensko javnost znova razdelil incident v Velenju, kjer je storilec ponoči odstranil glavo spomeniku Josipa Broza - Tita. Kot smo že v soboto razkrili v Slovenskih novicah, je kaznivega dejanja vandalizma osumljen 49-letni Miroslav Pačnik. Ta naj bi živel v naselju Silova v Šentilju pri Velenju, kjer živi tudi prvak SDS Janez Janša.

V nedeljo pa se je na facebooku oglasil sam Pačnik. V daljšem zapisu je skušal odgovoriti na vprašanje, ki si ga te dni verjetno zastavljajo mnogi: zakaj bi kdo storil kaj takega? »Predvsem zato, ker si Velenje in Slovenija na izpostavljenih mestih zaslužita spomin na ljudi, ki nas združujejo. Ne pa poveličevanje tistih, ki v premnogih srcih še vedno vzbujajo strah in bolečino. Zato, da se sproži argumentirana razprava, brez etiketiranja, ki naj privede do tega, da Velenje končno dobili simbole, ki nas združujejo in povezujejo. Ne pa ohranajanje spomenikov, ki nas delijo. Spomenikov, ki poveličujejo režim, katerega smo s plebiscitno odločitvijo zapustili,« je zapisal v uvodu.

Kako mu je uspel tak nerazumni podvig, še ni jasno. FOTO: Policija

Storilec meni, da »v demokratični državi ne sme biti prostora za čaščenje zločina in totalitarizma«. »Opravičilo, da je Tito delal tudi dobre stvari, ne odtehta dejstva, da je povzročil tudi ogromno trpljenja in je uvrščen na seznam največjih zločincev človeške zgodovine. Kdor mojemu zapisu ne verjame, ga lahko na hitro preveri s pomočjo številnih orodij umetne inteligence,« še pravi in dodaja, da so »spomeniki totalitarnim praksam in njihovim simbolom ter njihovo čaščenje so v nasprotju s slovenskimi ustavnimi načeli ter resolucijami Evropskega parlamenta in Sveta Evrope.«

Njegov celoten zapis najdete v spodnji objavi (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):