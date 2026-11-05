Oglasil se je oče Jakova (19), ki je umrl na območju Triglavu: pretresljive besede po najdbi trupla mladeniča

Iskanje 19-letnega Jakova Vučetića se je danes končalo tragično. Njegovo truplo so našli na območju Triglava, po žalostni novici pa se je s pretresljivimi besedami oglasil njegov oče. »Jakova so našli, vendar ni preživel,« je za tiskovno agencijo RINA na kratko potrdil njegov oče Nikola Vučetić.

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Zadnjič se je oglasil z nadmorske višine okoli 1900 metrov

Spomnimo, nesrečni mladenič iz Preljine pri Čačku se je v soboto odpravil na Triglav, v nedeljo pa je med pohodom na območju Plemenic zašel v težave. Mladenič se je gorskim reševalcem zadnjič oglasil okoli 19. ure, ko je bil na nadmorski višini približno 1900 metrov. Takrat je povedal, da se mu prazni baterija telefona, in jim posredoval svoje koordinate. Nato se je komunikacija prekinila. Iskanje so sprožili nemudoma, reševalci pa so v preteklih dneh pregledovali težko dostopne predele gore.

Iskanje oteževali gosta megla, sneg in nizke temperature

Reševalno akcijo so močno oteževale slabe vremenske razmere, predvsem gosta megla, sneg in nizke temperature. Med iskanjem so našli nekatere Jakovove osebne predmete in sledi, ki bi lahko pomagale pri rekonstrukciji njegovega gibanja. Jakovov oče, pravoslavni duhovnik Nikola Vučetić, je pripotoval v Slovenijo in se pridružil iskanju. Pred tem je razkril, da je imel njegov sin s seboj spalno vrečo, aluminijasto termofolijo, plinski grelnik in baterije za naglavno svetilko.

Pogrešanega, ki ni kazal znakov življenja, so nekaj pred 14. uro našli na območju skalne stene na Plemenicah. Do njega se je s pomočjo helikopterja spustil član helikopterske posadke, so naknadno pojasnili na Policijski upravi nova Gorica. Pokojnega so v popoldanskih urah s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v Trento, kjer ga je prevzela pogrebna služba. Zdravnica Zdravstvenega doma Tolmin je potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti. O najdbi pokojnega so obvestili tudi preiskovalnega sodnika in tožilko.

Gorska reševalna zveza Slovenije je danes potrdila, da so pogrešanega 19-letnika našli mrtvega in da je reševalna akcija na območju Triglava končana. Svojcem in bližnjim so izrekli iskreno sožalje