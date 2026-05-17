Oglasil se je reševalec, ki je bil prvi na mestu tragedije: »Snemali so in gledali pod avtobus« (VIDEO)

V Ljubljani se je v četrtek okoli 14. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri je mestni avtobus LPP med zavijanjem na križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice zadel mlajšo peško, ki je prečkala cesto na prehodu za pešce. Nesreča je bila usodna in je dekle na kraju dogodka umrlo. Da je bil prizor grozljiv, ne gre dvomiti. Žal pri takih dogodkih ne gre mimo odziva opazovalcev, ki pa v zadnjih letih postaja vse manj empatičen in logičen.

Ajdin je bil prvi na kraju dogodka. FOTO: zajem zaslona, omrežje Tiktok

Na družbenih omrežjih se je te dni oglasil Ajdin Kovačević, mladi reševalec, ki je bil eden izmed prvih na kraju nesreče. Kot opisuje, bo prizor in dejstvo, da dekletu niso mogli pomagati, za vedno ostal z njim. Kar pa se mu je še bolj vtisnilo v spomin, pa so bili odzivi mimoidočih.

»Prizor je bil težak, a še bolj me je šokiralo dogajanje okoli«

Namesto da bi ljudje instinktivno poskušali pomagati ali klicati pomoč, so številni najprej izvlekli telefone, priča Ajdin. »Snemali so, fotografirali, gledali pod avtobus ... in se celo smejali«. Zgroženi mladi medicinec se ob tem iskreno sprašuje, ali so posnetki za družbena omrežja res postali višje na seznamu prioritet ljudi, kot življenje in dostojanstvo žrtve? »Nesreča ni predstava, žrtev ni vsebina za TikTok in malo človečnosti bi moralo biti nekaj osnovnega ...«, še zaključi.