Po požaru so se oglasili iz Spara: »Po trenutnih ocenah je škode za 40 milijonov evrov«

Požar, ki je 14. decembra zajel Sparovo pekarno in uničil približno 7.000 kvadratnih metrov proizvodnega obrata, je povzročil resne operativne izzive. V prvih dneh po nesreči so se kupci soočali z občasno omejeno dobavljivostjo pekovskih izdelkov, mlečnih izdelkov, mesa in mesnin, rib ter sadja in zelenjave. V podjetju poudarjajo, da si v danih razmerah prizadevajo vpliv požara na potek oskrbe čim bolj omiliti ter poskrbeti, da motnje kupci ne bi občutili. »Kljub izrednim razmeram smo v sodelovanju z dobavitelji vzpostavili nadomestne poti oskrbe. Zagotavljamo, da so naše trgovine pred prazniki primerno oskrbljene in prizadevamo si, da situacija na kupce ne bi vplivala,« pojasnjujejo.

Objava Spar. FOTO: Spar Slovenija

Škoda ocenjena na 40 milijonov evrov

Po prvih ocenah znaša škoda približno 40 milijonov evrov, vzrok požara pa za zdaj še ni znan. Zaradi požara in širjenja vročine so bili poškodovani tudi hladilni sistemi v skladiščnem delu objekta. V podjetju so ob tem skladno z načelom varnosti in kakovosti preventivno umaknili iz prometa vse izdelke, ki bi lahko bili izpostavljeni dimu, in napovedali, da bodo uničeni v skladu z veljavnimi usmeritvami ter postopki pooblaščenih izvajalcev. V podjetju poudarjajo: »Naša trenutna prioriteta ostaja organizacija logistike, saj del skladišča za sveže izdelke še ni na voljo za skladiščenje. Kljub temu lahko zagotovimo, da bo oskrba trgovin tudi v prihodnje potekala kar se da nemoteno.« Zahvalili so se tudi ekipam, ki so posredovale ob požaru: »Iskrena hvala gasilcem in pristojnim službam za hitro in strokovno posredovanje, zaposlenim za izjemno predanost ter ekipni duh, poslovnim partnerjem za odzivnost in ponujeno pomoč ter kupcem za razumevanje ob morebitnih začasnih pomanjkanjih posameznih izdelkov.«