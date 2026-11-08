Ognjena noč v Ljubljani! Goreli zabojniki, za Bežigradom pa še huje (VIDEO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da je danes ponoči prišlo do več požarov v Smrtnikovi ulici v Ljubljani. Kot so zapisali, so ob 1.51 goreli štirje zabojniki za odpadke. Po njihovih besedah so zabojnike pogasili gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana in Prostovoljnega gasilskega društva Dravlje. Na družbenem omrežju YouTube se je pojavil tudi video s te intervencije, ki si ga lahko pogledate spodaj.

V požaru poškodovanih 11 osebnih vozil

Niso pa v nedeljo ponoči v Ljubljani zagoreli samo zabojniki za odpadke. S Policijske uprave Ljubljana so namreč sporočili, da so bili okoli 1. ure obveščeni o požaru vozil na parkirišču enega izmed podjetij za prodajo vozil, ki je na območju Bežigrada. Po njihovih informacijah je bilo v požaru poškodovanih 11 osebnih vozil, od tega so štiri pogorela v celoti. V intervenciji so posredovali gasilci, ki so požar uspešno pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila, zavarovali pa so tudi kraj. »V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter kriminalistično forenzične preiskave, kjer bodo preverjene vse okoliščine, med drugim, da je bil požar zaneten namerno,« so zapisali na omenjeni policijski upravi in dodali, da bo o vseh ugotovitvah obveščeno državno tožilstvo.