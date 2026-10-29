Ognjena noč v Trebnjem in Mengšu! Dva človeka se nadihala dima, uničenih kar sedem zabojnikov

Gasilci so imeli v Trebnjem in Mengšu polne roke dela, navaja Uprava za zaščito in reševanje. V sredo ob 19.45 je na Golievem trgu v Trebnjem zagorelo v poslovno-stanovanjskem objektu. Ogenj je izbruhnil na električnem bojlerju in se razširil po prostoru. Še pred prihodom gasilcev sta se z ognjenimi zublji poskušali spopasti dve osebi, ki pa sta se pri gašenju nadihali dima. Na kraju so ju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči.

Kronika v zadnjih 24 urah Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 156 prometnih nesreč, od tega 11 nesreč z lahkimi poškodbami in ena s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 40 kršitev javnega reda in miru ter 67 kaznivih dejanj.

Posredovali so gasilci PGD Trebnje, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili goreči bojler in požar v prostoru ter nato prostore še prezračili.

V Mengšu ogenj uničil sedem zabojnikov

Le nekaj ur pozneje, ob 2.32, so morali gasilci posredovati tudi v Mengšu. V Šolski ulici so zagoreli zabojniki za smeti. Gasilci PGD Mengeš so požar pogasili, nato pa prekopali vsebino zabojnikov in jih temeljito pregledali s termovizijsko kamero, da bi preverili, ali se kje še skrivajo žarišča. Ogenj je povsem uničil sedem zabojnikov. Kaj je povzročilo požar, iz poročila ni razvidno.