Ognjeni zublji iz garaže preskočili na hišo! Štiri osebe poškodovane

V Trbovljah je v nedeljo okoli 18. ure zagorelo pri stanovanjski hiši. Po prvih podatkih naj bi se v garaži ob hiši pri popravilu motornega kolesa vnel bencin. Ogenj se je bliskovito razširil, garaža je pogorela v celoti, plameni pa so zajeli še stanovanjsko hišo. Poškodovane so bile štiri osebe. Dve so odpeljali v Splošno bolnišnico Trbovlje, eni osebi pa so nudili pomoč zaradi vdihavanja dima. Po prvih podatkih življenje poškodovanih ni ogroženo.

Gasilci so požar pogasili, policisti pa so zavarovali območje in zbrali prva obvestila. O ugotovitvah bodo obvestili tožilstvo. Nastalo je za več tisoč evrov škode.

Občina: požar na Vreskovem je pogašen, nevarnosti za prebivalce ni

Tudi Občina Trbovlje je objavila obvestilo za javnost o požaru garaže na Vreskovem. Zapisali so, da je požar pogašen in nevarnosti za prebivalce ni, prvi posredovalci pa so bili na kraju v nekaj minutah. Dodali so, da na kraju ostaja gasilska straža kot preventivni ukrep.

Ob tem so opozorili še na nekaj vsakdanjih navad, s katerimi lahko zmanjšamo tveganje za požar:

* vnetljive snovi hranimo v zaprtih, namenskih posodah in stran od toplote,

* električne naprave uporabljajmo skladno z navodili, posebno pozornost namenimo polnjenju e-koles, skirojev in vozil,

* ne preobremenjujmo vtičnic in podaljškov,

* dimniške naprave redno čistimo in vzdržujemo,

* odprtega ognja v zaprtih prostorih ne puščajmo brez nadzora,

* poskrbimo za urejeno okolico brez gorljivih materialov,

* doma imejmo delujoče javljalnike dima.