V soboto zvečer je v Spodnjih Pirničah v občini Medvode izbruhnil silovit požar, ki je popolnoma uničil lesen počitniški objekt. Ogenj je bil tako obsežen, da so na pomoč priskočili gasilci kar štirih prostovoljnih gasilskih društev. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je zagorelo včeraj ob 19.18. Ognjeni zublji so zajeli lesen vikend v naselju Spodnje Pirniče in ga povsem uničili.

Na pomoč gasilci štirih društev

Na kraj požara so prihiteli gasilci PGD Spodnje Pirniče–Vikrče–Zavrh, Zgornje Pirniče, Preska Medvode in Smlednik, ki so se spopadli z ognjem ter požar uspešno pogasili. Kljub njihovemu posredovanju je ogenj objekt v celoti uničil. Kaj je povzročilo požar, za zdaj ni znano. Prav tako iz razpoložljivih informacij ni razvidno, ali je bil kdo poškodovan in kolikšna je nastala materialna škoda.

Gorele smeti na strehi parkirne hiše trgovskega centra na Jurčkovi cesti

Na strehi parkirne hiše trgovskega centra na Jurčkovi cesti v Ljubljani so v soboto zvečer gorele smeti, ogenj se je razširil tudi na del električne napeljave. Požar na strehi parkirne hiše trgovskega centra v Ljubljani, o katerem so bili obveščeni nekaj pred 21. uro, pa so pogasili gasilci Gasilske brigade Ljubljana in Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Rudnik. Požarišče so nato pregledali tudi s termovizijsko kamero.