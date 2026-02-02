Ognjeni zublji so naredili ogromno škodo: ostala sta brez doma, hleva in živali

POGORIŠČE

Sosed je ob pol treh zjutraj opazil, da gori kmetija v Ličenci v Svetem Jerneju.

»Kar je doletelo skromno in urejeno družino Mihaela Kokljiča in njegove invalidne partnerice Milene, je res zelo žalostno. Vse življenje živita zelo skromno, nikoli nista bila na morju, vse prihranke sta vlagala v svojo kmetijo, zdaj pa sta ostala brez vsega. Dejansko sta izgubila tisto najdragocenejše, dom, ki je bil samo njun,« nam pove Marjan Babič, predsednik Krajevne skupnosti Sveti Jernej, pod katero spada tudi naselje Ličenca v Občini Slovenske Konjice. »Trenutno še čistimo pogorišče, pri odstranjevanju ožganin ostrešja v soboto pa je ponovno zagorelo, tako da so morali gasilci še ...