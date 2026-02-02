  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGORIŠČE

Ognjeni zublji so naredili ogromno škodo: ostala sta brez doma, hleva in živali

Sosed je ob pol treh zjutraj opazil, da gori kmetija v Ličenci v Svetem Jerneju.
Žalostna podoba, ko se je zdanilo. FOTOGRAFIJE: PGD Loče
Žalostna podoba, ko se je zdanilo. FOTOGRAFIJE: PGD Loče
Mojca Marot
 2. 2. 2026 | 07:05
3:45
A+A-
»Kar je doletelo skromno in urejeno družino Mihaela Kokljiča in njegove invalidne partnerice Milene, je res zelo žalostno. Vse življenje živita zelo skromno, nikoli nista bila na morju, vse prihranke sta vlagala v svojo kmetijo, zdaj pa sta ostala brez vsega. Dejansko sta izgubila tisto najdragocenejše, dom, ki je bil samo njun,« nam pove Marjan Babič, predsednik Krajevne skupnosti Sveti Jernej, pod katero spada tudi naselje Ličenca v Občini Slovenske Konjice. »Trenutno še čistimo pogorišče, pri odstranjevanju ožganin ostrešja v soboto pa je ponovno zagorelo, tako da so morali gasilci še ...

Več iz teme

Ličenci v Svetem Jernejupožargasilciogenjdružinareševanjehlev
ZADNJE NOVICE
07:40
Novice  |  Svet
ZDA

Preverjali bi družbena omrežja, pod vprašajem 157 tisoč delovnih mest

ZDA si lahko obetajo še 15 milijard manj turističnih prihodkov.
2. 2. 2026 | 07:40
07:35
Šport  |  Tekme
NBA

Dončićevih 30 točk v MSG premalo proti New Yorku (VIDEO)

Ostali člani prve peterke so skupaj zbrali vsega 25 točk.
2. 2. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: Domače, preprosto in okusno z recepti Midva kuhava

Odlični recepti Tjaše in Blaža za kuhanje med tednom: gobova in fižolova enolončnica, testenine z belo omako, riž z brokolijem in ocvrti lignji.
Odprta kuhinja2. 2. 2026 | 07:30
07:26
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV KMETIJA

Nekoč je bila Elvis. Zdaj se Pia vrača na televizijo ...

Deset let po Big Brotherju se zmagovalka Pia Filipčič vrača na televizijo.
Kaja Grozina2. 2. 2026 | 07:26
07:21
Novice  |  Slovenija
GOREČE VOZILO

Pozor! Del štajerske avtoceste zaprt v obe smeri zaradi gorečega vozila

Avtocesta je zaprta med Pesnico in Šentiljem. Nastal je daljši zastoj.
2. 2. 2026 | 07:21
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGORIŠČE

Ognjeni zublji so naredili ogromno škodo: ostala sta brez doma, hleva in živali

Sosed je ob pol treh zjutraj opazil, da gori kmetija v Ličenci v Svetem Jerneju.
Mojca Marot2. 2. 2026 | 07:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki