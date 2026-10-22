Ognjeni zublji uničili proizvodno halo v Vuzenici! Na kraj odhiteli kriminalisti

V Vuzenici je danes izbruhnil silovit požar, ki je v celoti uničil proizvodno halo enega od tamkajšnjih podjetij. Ogenj so že pogasili, vzrok požara pa za zdaj ostaja neznan. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so bili o požaru obveščeni danes, 22. oktobra, nekaj po 12. uri. Zagorelo je v proizvodni hali podjetja v Vuzenici, ogenj pa je prostore povsem uničil.

Požar so gasilci že pogasili, vendar okoliščine njegovega nastanka še niso pojasnjene. »Vzrok požara še ni potrjen,« so sporočili celjski policisti.

Na kraj so odšli kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje, ki bodo opravili ogled in ugotavljali okoliščine požara. Zaradi gašenja je bila nekaj časa zaprta tudi cesta med Vuzenico in Dravčami.

Podatkov o morebitnih poškodovanih in višini nastale škode policija za zdaj ni navedla.