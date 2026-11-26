V sredo popoldne je v okolici Bresternice pri Mariboru izbruhnil požar na stanovanjski hiši. Z ognjenimi zublji so se spopadli poklicni gasilci in prostovoljni gasilci okoliških gasilskih društev.

Škoda ogromna

Ogenj je uničil ostrešje in mansardni del stanovanjske hiše ter povzročil veliko materialno škodo. Po prvih ocenah je za približno 70.000 evrov škode. Policisti so opravili ogled kraja požara in nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi ugotovili, kaj je povzročilo izbruh ognja. Dosedanje ugotovitve ne kažejo na sum storitve kaznivega dejanja.

Vzrok požara za zdaj še ni znan.