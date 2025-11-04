Streljaj od Brežic gori skladišče gum: v zraku strupene kemikalije (VIDEO)

V Sveti Nedelji pri Zagrebu je dopoldne izbruhnil večji požar. Po poročanju lokalnih medijev je zagorelo skladišče gum, zaradi česar je nastal gost črn dim, ki ga je mogoče videti tudi iz zahodnega dela hrvaške prestolnice.

FOTO: Zeljko Lukunic/Pixsell

FOTO: Zeljko Lukunic/Pixsell

Požar je izbruhnil v skladišču podjetja Pneumatik, ki se ukvarja z uvozom, distribucijo in prodajo avtomobilskih gum, poroča Svetonedeljski list. Ogenj gasijo gasilci iz Svete Nedelje, na pomoč so poklicali tudi dodatne gasilske enote.

Iz mestne občine Sveta Nedelja so občanom medtem priporočili, naj se brez potrebe ne zadržujejo na prostem ter naj preventivno zaprejo okna in vrata.