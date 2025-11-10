Ogromna škoda v požaru v Preserjah pri Radomljah, slišali so se številni avto alarmi

»Požar, ki je ponoči izbruhnil na območju nekdanje tovarne LIP Radomlje, je pogašen!« so včeraj okoli 9. ure zjutraj sporočili utrujeni poklicni gasilci CZR Domžale, ki so se vso noč borili z velikim požarom. Ta je povzročil ogromno materialno škodo. Malo po polnoči je, so sporočili že ponoči, namreč izbruhnil požar v Preserjah pri Radomljah v omenjenem industrijskem kompleksu. Zajel je dobrih 2000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov. Po neuradnih informacijah lokalnega portala naj bi zagorelo tudi v delu industrijskega objekta, kjer so parkirani rabljeni avtomobili, slišali pa so se številni avto alarmi, ki so se sprožili.

Zajel je dobrih 2000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov. FOTO: CZR Domžale

Ko so zazvonili pozivniki, so zaradi obsežnosti aktivirali celotno javno gasilsko službo Občine Domžale in okoliška prostovoljna društva – PGD Mengeš, PGD Kamnik in PGD Šmarca – ter štab Civilne zaščite Občine Domžale. Na terenu je bilo več kot 150 gasilcev, ki so požar omejili, smo izvedeli. Ponoči so vse okoliške prebivalce še pozvali, naj zaradi sproščanja dima zapirajo okna ter naj se ne približujejo območju požara.

V zraku je bilo še čutiti močan vonj po dimu. FOTO: Dejan Javornik

Da bo škoda ogromna, je bilo na prizorišču zjutraj, ko so gasilci zaključevali svoje delo, takoj jasno. Na srečo lastnikov sosednjih skladišč v industrijski coni, s katerimi smo govorili, se ogenj ni razširil na njihove prostore, ki so jih še prezračevali. Kot so še sporočili gasilci, je na požarišču ostajala poklicna enota. Okoliškim prebivalcem pa so sporočili, da neposredne nevarnosti zaradi širjenja dima ni več, da pa bo zaradi same sanacije mogoče občasno videti dim in gasilska vozila v okolici lokacije.

Včerajšnji dogodek je v štabu Civilne zaščite, ki je bil formiran na Centru za zaščito in reševanje Domžale, sicer spremljala tudi županja Občine Domžale Renata Kosec. Za pomoč utrujenim in lačnim gasilcem pa so aktivirali taborniško enoto Rod skalnih taborov Domžale, ki je poskrbel za »intendantsko oskrbo intervencijskih ekip.«

Zjutraj so pregledovali in gasili posamezna žarišča. FOTO: Dejan Javornik

Poteka preiskava

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili o dogodku obveščeni ponoči in da so policisti zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila, vzrok za nastanek požara pa še ni znan in je »predmet nadaljnjega zbiranja obvestil, ogleda ter kriminalistično-forenzične preiskave«. Potrdili so, da se je požar razširil na celoten objekt, pri čemer je nastala večja škoda tako na objektih kot na skladiščenih predmetih. »V dogodku ni bil nihče poškodovan, v času požara v objektu ni bilo ljudi. Nevarnosti za okolico po prvih podatkih ni, v objektih niso hranjene nevarne snovi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je pojasnil tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic.