Ojoj, kaj je v Pomurju počel 12-letnik! Policisti so mu izmerili kar 90 km/h

V Pomurju so v sredo policisti mopedu, ki ga je vozil 12-letni otrok, izmerili hitrost 90 kilometrov na uro. Na mopedu je bil kot sopotnik otrok. Voznik se ni ustavil ob policijskih znakih za ustavitev, ampak je vijugal med avtomobili ter jih prehiteval. Policisti so moped nato zasegli, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Otrok je zaradi prevelike hitrosti zapeljal čez cestno oviro, pri čemer se je z mopeda snel uplinjač in se je vozilo ustavilo. Policisti so opravili postopek in o dogodku obvestili zakonita zastopnika obeh otrok, ki sta prišla na kraj. Zoper zakonitega zastopnika 12-letnega voznika bodo na Okrajno sodišče v Ljutomeru podali obdolžilni predlog, o dogodku pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo.