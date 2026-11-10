Ojoj, kaj je v Pomurju počel 12-letnik! Policisti so mu izmerili kar 90 km/h

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V Pomurju so v sredo policisti mopedu, ki ga je vozil 12-letni otrok, izmerili hitrost 90 kilometrov na uro. Na mopedu je bil kot sopotnik otrok. Voznik se ni ustavil ob policijskih znakih za ustavitev, ampak je vijugal med avtomobili ter jih prehiteval. Policisti so moped nato zasegli, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.
Otrok je zaradi prevelike hitrosti zapeljal čez cestno oviro, pri čemer se je z mopeda snel uplinjač in se je vozilo ustavilo. Policisti so opravili postopek in o dogodku obvestili zakonita zastopnika obeh otrok, ki sta prišla na kraj. Zoper zakonitega zastopnika 12-letnega voznika bodo na Okrajno sodišče v Ljutomeru podali obdolžilni predlog, o dogodku pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo.
Policisti so v preteklem tednu v okviru poostrenega nadzora voznikov enoslednih vozil sicer zasegli štiri vozila, tri mopede z najvišjo dovoljeno konstrukcijsko hitrostjo 25 kilometrov na uro in eno kolo z motorjem. Pri vseh treh mopedih so ugotovili, da so presegali dovoljeno konstrukcijsko hitrost. Policija ob tem opozarja, da predelava mopedov in drugih enoslednih vozil za povečanje njihove konstrukcijske hitrosti ni dovoljena in lahko resno ogrozi varnost voznikov in drugih udeležencev v prometu. Starše in skrbnike poziva, naj preverijo tehnično ustreznost vozil, s katerimi se vozijo njihovi otroci, in ali ti izpolnjujejo zakonske pogoje za vožnjo.