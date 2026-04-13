Ojoj, tako grdo so po telefonu pretentali gospo! Preberite, da se to ne zgodi tudi vam

Tehnologija je napredovala tako daleč, da so prevaranti vse bolj prepričljivi, njihovi scenariji pa skrbno premišljeni in čustveno izsiljujoči. Verjetno je le vprašanje časa, kdaj bomo prav mi tisti, ki bomo dvignili telefon in se znašli v zgodbi, ki se lahko konča z izgubo denarja.

Na območju Policijske uprave Koper so v preteklih dneh obravnavali dva primera takšnih goljufij, pri katerih storilci z zavajanjem po telefonu od občanov pridobijo denar.

V prvem primeru so prevaranti poklicali starejšo občanko in ji povedali, da je njena hči v bolnišnici ter nujno potrebuje denar. Občanka je na srečo poklicala vnuka, ki je pravočasno prepoznal prevaro in preprečil, da bi izgubila denar.

V drugem primeru pa se je zgodba končala precej bolj neprijetno. Neznani moški je poklical starejšo občanko in ji lažno predstavil, da je njen bližnji sorodnik udeležen v prometni nesreči ter nujno potrebuje denar za operacijo. Klicatelj jo je dolgo zadrževal na liniji, da ne bi mogla preveriti informacij, medtem pa je na njen dom prišla neznana ženska. Občanka ji je, v prepričanju, da pomaga sorodniku, izročila večjo vsoto gotovine.

Kot poudarjajo na PU Koper, gre za organizirano obliko goljufije, kjer sodeluje več oseb – ena ustvarja paniko po telefonu, druga pa pride po denar na dom.

Policija zato znova opozarja na previdnost: »če klicatelj govori o nesreči ali nujni operaciji bližnjega, zahteva takojšnje izročilo denarja, vas zadržuje na telefonu ali napove prihod osebe na dom, gre zelo verjetno za prevaro.«

Ob tem svetujejo, da ne izročajte denarja neznanim osebam, prekinite klic in sami preverite informacije pri sorodnikih, o dogodku pa takoj obvestite policijo na številko 113. Posebej pomembno je, da na takšne prevare opozorite starejše, ki so najpogostejša tarča.

Policija poudarja: ob sumljivih klicih vedno preverite resničnost informacij, preden sprejmete kakršnokoli odločitev.