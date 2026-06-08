Okna in vrata plačali, dobili jih niso?! Direktor Secoma naj bi izkoriščal tudi delavce

»NIČ NE PRIZNAM«

Mladen Žerjav, direktor podjetja Secom, ne prizna kršenja pravic delavcev. V preiskavi je tudi zaradi sumov poslovne goljufije.

»Nič ne priznam,« je bil na krškem okrožnem sodišču kratek direktor podjetja Secom Mladen Žerjav. Obtožba, zaradi katere je pred dnevi sedel na zatožno klop sodišča, mu očita dve kaznivi dejanji, in sicer kršitve temeljnih pravic delavcev in zaposlovanje na črno. Ker teh očitkov ni priznal, se bo jeseni začelo sojenje, se pa ravno zdaj zaključuje preiskava zaradi poslovne goljufije na škodo kar 121 kupcev, zaradi česar se je na sodišču že zvrstilo več deset oškodovancev. Po besedah tožilke krškega okrožnega tožilstva Andreje Haler obtožnica Žerjavu očita, da od julija 2020 do novembra 2022 v ...