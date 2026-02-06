Danes, okoli 1.30, so bili ljubljanski policisti obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Vodic. Glede na do sedaj zbrane podatke je do sedaj neznani storilec z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov.

Več tisoč evrov škode

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode. Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.