»Obveščamo vas, da so danes ponoči kamp obiskali roparji ter po celotnem pavšalnem delu ukradli vse električne kable iz zemlje in uničili električno omrežje. Škoda je nepopisna. Ob tem so šli skoraj v vse počitniške prikolice, zato vas obveščamo, da preverite stanje in sporočite na Policijsko postajo Metlika, ali ugotovite škodo, še posebej kaj večje vrednosti. Jasno je, da so iskali kable in baker, saj so po prvem ogledu prikolic stvari (kolesa, hladilniki ...) nedotaknjene. Vseeno prosimo, da zadevo pregledate in poskrbite, da bo prikolica zaprta,« je najemnike počitniških parcel v kampu pri Podzemlju pričakalo obvestilo uprave o neljubih nočnih obiskovalcih. Eden od oškodovanih pavšalistov, ki želi biti anonimen, se je v zvezi z dogodkom obrnil tudi na uredništvo Slovenskih novic.

Kosovni odvoz s samokolnicami

Neprecenljive škode, kot pravi, sicer ni utrpel, je pa prevelika vsaka, ki nastane. »​Omarice in ponjave so bile odprte, razmetano, česa hujšega pa na prvi pogled ni bilo zaznati. Pogrešamo razdelilnike in glavni kabel, ki nas povezuje z električno omarico. V prikolico nam k sreči niso vdrli. Mi je pa žal za sosede, ki so utrpeli večjo škodo,« pravi. Kot so ugotovili ob preverjanju, so vlomilci večinoma odnesli in iskali predvsem orodje, televizorje, kable … Ukradene stvari so tatovi po navedbah in ugotovitvah oškodovancev vozili s samokolnico do rampe na vhodu za pavšaliste, ki je okoli 100 metrov nižje od recepcije ob glavni cesti.

Zelo nas žalosti, da med zimskimi meseci oziroma ko se sezona konec septembra zaključi, nimamo elektrike.

V koliko objektov so vlomili, še ne vedo. »Upamo, da jim bo uspelo ugotoviti in izslediti čim več ukradenih stvari, čeprav se zavedamo, da bo na koncu tega zelo malo. Tatovi so po vlomih pobegnili, in ker jih nihče ni zasačil med samim vlamljanjem, opazili so šele naslednjega dne, se bojimo, da se bomo za večino pogrešanih stvari obrisali pod nosom. Kdo ve, kje so že zdaj lopovi,« pravi. Kljub nejevolji in jezi oškodovancev ima sogovornik o kampu nekaj spodbudnih besed. »Kamp je eden najlepših ob reki Kolpi, med Metliko in Črnomljem. Vse se zdi idilično. Okrog 45 pavšalistov, ki imamo že leta in leta tam hišice, se rado vrača oziroma ostaja tam,« povzame.

Po drugi strani pa jih moti več stvari, posledica katerih je tudi ta dogodek. »Nameščeni sta le dve kameri, ena na recepciji, druga na rampi pri vhodu za pavšaliste. Zelo nas žalosti, da med zimskimi meseci oziroma ko se sezona konec septembra zaključi, nimamo elektrike. Kamp je tako v temi in ne moremo poskrbeti za lastno varnost z denimo namestitvijo varnostnih kamer. Ker v kampu ni luči, je na izvoli. Prav tako je slabo zavarovan z ograjo.« Zmotilo jih je tudi, da so električni kabli speljani precej plitvo pod zemljo, morali bi biti vsaj pol metra globoko. »Ko je lani eden od pavšalistov sam polagal kable, so naleteli na že obstoječe in ga je streslo, a na srečo samo to,« pove.

Vodstvo še čaka na ugotovitve

O svoji plati zgodbe vodstvo kampa ni preveč zgovorno. Na vprašanja, ali gre za prvi tak škodni dogodek ali so se zgodili že prej, o očitkih o premalo varnostnih kamerah, o tem, da zunaj sezone po navedbah ni elektrike in luči, da pavšalisti sami ne morejo namestiti varnostnih kamer, o slabi zavarovanosti kampa z ograjo, o tem, da nihče od zaposlenih ni opazil odvažanja ukradenega ob glavni cesti, o varnostnikih in obhodih itd., so odgovorili na kratko: »Glede omenjene tatvine pa ni še veliko za povedati, ker še čakamo izvedence za ocenitev in službe, ki iščejo storilca. Verjetno bo več znano med tednom in vam lahko takrat sporočimo,« so odgovorili. Kot še pravijo, je kamp trenutno zaprt, ograjen, pod videonadzorom in z rednimi obmejnimi obhodi, zaposlenih v času zaprtja ni, prav tako v času zaprtja ni nobenih storitev.

S policije so sporočili, da je na območju PP Metlika nekdo vlomil v več počitniških objektov in odtujil električne vodnike ter poškodoval elektroomarice. Policisti so opravili ogled krajev kaznivih dejanj in nadaljujejo preiskavo in aktivnosti za izsleditev storilcev.

Oškodovanci še ne vedo, kako bo s kritjem škode. FOTO: Osebni arhiv oškodovancev

Razdrli so tudi omarice za elektriko. FOTO: Osebni arhiv oškodovancev