Opazila ga je občanka, iskanja je konec: nevarnega bika iz Preloke odstrelili

Na širšem območju Preloke v Beli krajini je v ponedeljek med natovarjanjem na prikolico bik napadel in poškodoval 37-letnika ter pobegnil.

Opazila ga je občanka

Žival so ponoči izsledili in odstrelili na območju med Dolnjo Preloko in Ziljami, potem ko jo je opazila občanka in to sporočila interventnim službam, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Odstrel je bil odrejen, ker je šlo agresivno in nevarno žival.