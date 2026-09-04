Opazila ga je občanka, iskanja je konec: nevarnega bika iz Preloke odstrelili

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Na širšem območju Preloke v Beli krajini je v ponedeljek med natovarjanjem na prikolico bik napadel in poškodoval 37-letnika ter pobegnil.
Žival so ponoči izsledili in odstrelili na območju med Dolnjo Preloko in Ziljami, potem ko jo je opazila občanka in to sporočila interventnim službam, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.
Odstrel je bil odrejen, ker je šlo agresivno in nevarno žival.
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