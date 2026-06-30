Mladoporočencema v ljubljanskem hotelu ukradli 16 jurjev

KRAJA NA POROKI

Oprostilna sodba za čistilko Merimo Dizdarević pravnomočna. Zakonca, ki sta ostala brez denarja, gresta zdaj nad hotel.

Sedeminštiridesetletni Merimi Dizdarević, mami samohranilki treh otrok iz Ljubljane, se je pred nekaj dnevi lahko končno odvalil težek kamen od srca. Četudi je bilo glede na neomajno vztrajanje pri obtožnici tožilke Anite Filipčič pričakovati njeno pritožbo na oprostilno sodbo 47-letnici, se to na koncu ni zgodilo. To pa je posledično pomenilo, da je Dizdarevićeva zdaj tudi pravnomočno oproščena vseh očitkov. Torej, da v sostorilstvu ni zagrešila velike tatvine v škodo zakoncev Mijatović. »Pozdravljamo odločitev tožilke, da se ni pritožila, saj ji po moji oceni ne bi moglo uspeti,« je vse ...