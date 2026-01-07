Z nedavno smrtjo slovenske državljanke v Turčiji, potem ko je ta bila tam na lepotnem posegu, je seznanjena tudi slovenska policija. Ta je na podlagi mednarodnega policijskega sodelovanja s pomočjo Interpola za razpoložljive podatke zaprosila turške varnostne organe, so pojasnili na PU Celje.

Obdukcija je bila danes opravljena v Ljubljani

»Interpol ima ključno vlogo pri mednarodnem policijskem sodelovanju, vendar ne izvaja lastnih aretacij ali preiskav primerov. Njegova vloga je predvsem koordinacijska, informacijska in podporna,« so pojasnili na Policijski upravi (PU) Celje.

Ob tem so navedli, da je Slovenka umrla v Turčiji, kamor je v lastni organizaciji odšla na zdravniški poseg. Medtem so truplo pokojne, ki je po poročanju medijev v bolnišnici v Turčiji umrla 2. januarja, že prepeljali v Slovenijo. »Danes je bila na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani opravljena obdukcija,« so še navedli na PU Celje.

Po pričakovanjih bo obdukcija razkrila točen vzrok smrti.