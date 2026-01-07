  • Delo d.o.o.
NOVA RAZKRITJA

Opravili obdukcijo Korošice (44), ki je umrla po liposukciji v Turčiji, zdaj se je oglasila policija

V zvezi z njeno smrtjo policija informacije pridobiva tudi s pomočjo Interpola.
V zvezi z njeno smrtjo policija informacije pridobiva tudi s pomočjo Interpola.FOTO: Lyosha_nazarenko Getty Images
STA, M. U.
 7. 1. 2026 | 16:58
 7. 1. 2026 | 17:33
1:17
Z nedavno smrtjo slovenske državljanke v Turčiji, potem ko je ta bila tam na lepotnem posegu, je seznanjena tudi slovenska policija. Ta je na podlagi mednarodnega policijskega sodelovanja s pomočjo Interpola za razpoložljive podatke zaprosila turške varnostne organe, so pojasnili na PU Celje.

Obdukcija je bila danes opravljena v Ljubljani

»Interpol ima ključno vlogo pri mednarodnem policijskem sodelovanju, vendar ne izvaja lastnih aretacij ali preiskav primerov. Njegova vloga je predvsem koordinacijska, informacijska in podporna,« so pojasnili na Policijski upravi (PU) Celje.

Šok po smrti Slovenke po liposukciji, vplivnica Ksenija Kranjec: »Hvaležna sem, da sem živa«

Ob tem so navedli, da je Slovenka umrla v Turčiji, kamor je v lastni organizaciji odšla na zdravniški poseg. Medtem so truplo pokojne, ki je po poročanju medijev v bolnišnici v Turčiji umrla 2. januarja, že prepeljali v Slovenijo. »Danes je bila na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani opravljena obdukcija,« so še navedli na PU Celje.

Plastični kirurg dr. Amadej Lah o tveganjih in pasteh medicinskega turizma: »Kirurški posegi niso hec!«

Po pričakovanjih bo obdukcija razkrila točen vzrok smrti.

Svakinja pokojne Korošice (44): »Opozarjala je, klicala, pošiljala fotografije, a odziva ni bilo«

