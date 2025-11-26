Razvpiti Konjičan, zdaj Oplotničan Kristijan Kamenik, ki v mariborskih zaporih še vedno čaka na odločitev glede izločitve dokazov zaradi očitkov o preprodaji prepovedanih drog leta 2023 na območju Slovenske Bistrice, je bil na celjskem sodišču zaradi podobnih kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešil pred četrt stoletja, oproščen krivde. Ko je predsednik velikega senata, sodnik David Špernjak, sprejel sklep, da so vsi dokazi, pridobljeni na podlagi odredb tožilstva in sodišča, od tajnega opazovanja do navideznega nakupa prepovedanih drog in prisluhov, pridobljeni nezakonito, je kazenski spis ostal praktično prazen.

Tožilki Katarini Šilec tako ni preostalo drugega kot odločitev, da zaključne besede sploh ne poda, Kamenikova zagovornica, odvetnica Maksimiljana Kincl Mlakar, pa je dejala, da glede na dejstvo, da je senat iz spisa izločil vse dokaze, pričakuje oprostilno sodbo. In takšno sodbo je Kamenik, ki je vse spremljal prek videopovezave iz mariborskega zapora, tudi slišal. Senat se je tako odločil po temeljiti presoji vseh dokazov, kazenskih ovadb in odredb v spisu, zaslišanju tajnega policijskega sodelavca in nekaterih zaslišanih prič.

Soobtoženi priznali

Spomnimo, da je tožilstvo Kameniku očitalo, da se je z ločeno obravnavanimi Marijo Kamenik (njegovo zdaj pokojno mamo, op. p.), bratom Konradom Kamenikom in Sašem Fijavžem združil, da bi prodajali drogo. »Vsak v združbi je imel točno določeno nalogo. Fijavž je prepovedane droge, konkretno heroin, kupoval v tujini in ga z namenom preprodaje na neznan način spravil v Slovenijo, Kristijan je bil posrednik pri prodaji, njegov brat je heroin hranil in prodajal, mama Marija pa hranila, ga pakirala v različne pločevinaste škatle za kavo ali arašide ter dostavljala na dogovorjena mesta. Vodila pa je tudi evidenco, kdaj, komu in koliko heroina je prodala. Štirikrat je Konrad Kamenik različne količine prodal tudi tajnemu policijskemu delavcu Žanu in tako se je združba znašla v kazenskih dosjejih. Medtem ko so Fijavž, Konrad ter Marija Kamenik s tožilstvom podpisali sporazum o priznanju krivde in bili obsojeni na zaporne kazni, Kristijan Kamenik krivde pred desetimi leti, ko je zadeva prišla na sodišče, ni priznal.

Za Kamenika je to že druga oprostilna sodba v zadnjih dveh letih, saj je bil poleti 2023 oproščen tudi očitkov, da je sokriv štirikratnega umora v Tekačevem marca 1997.