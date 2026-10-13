Oropal bencinski servis v Ljubljani, pobegnil peš

V ponedeljek, 12. oktobra 2026, nekaj po 19. uri se je na območju Šmartinske ceste v Ljubljani zgodil rop prodajalne. Neznani storilec je vstopil v trgovino, pristopil do blagajne in iz nje odtujil denar. Njegovo početje je opazila zaposlena, ki je zaznala, da ima moški v roki pištolo. Po dejanju je storilec prodajalno zapustil peš in pobegnil v smeri Savskega naselja. Po doslej znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policija išče storilca in prosi za pomoč

Policisti so na kraju opravili ogled in intenzivno zbirajo obvestila, da bi razjasnili okoliščine ropa ter izsledili storilca. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Storilec je moški, visok približno 180 centimetrov, suhe postave. Oblečen je bil v modro bundo in temnejše hlače. Na glavi je imel temno kapo s ščitnikom, na kateri je bil spredaj narisan bel kvadrat. Obraz si je zakrival s šalom, čez ramo pa je nosil torbico.

Policija poziva vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku ali so na območju Šmartinske ceste oziroma v smeri Savskega naselja opazili moškega, ki ustreza opisu, naj pokličejo 113, anonimno številko 080 1200 ali Policijsko postajo Ljubljana Moste na 01 586 76 00.