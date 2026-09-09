Orožje naj bi tihotapili v Slovenijo, plačevali pa kar s kokainom: Cezar naj bi posle vodil iz pripora

Specializirano državno tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zoper devet ljudi zaradi suma sodelovanja v mednarodni hudodelski združbi, povezani s trgovino z orožjem in prepovedanimi drogami. Najpomembnejšo vlogo naj bi imel Dino Muzaferović - Cezar.

Združba naj bi delovala v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter drugod v EU. Orožje naj bi iz BiH tihotapili v Slovenijo, del poslov pa naj bi poravnali s kokainom, ki je potoval v nasprotni smeri. Po poročanju časnika Večer naj bi imela najpomembnejšo vlogo Cezar in Dejan Torić. Vsak naj bi imel svojo kriminalno združbo, ki naj bi med seboj tesno sodelovali. Muzaferović, ki ima slovensko državljanstvo, naj bi kriminalno dejavnost vodil kar iz pripora, kjer je od decembra 2024 zaradi suma vpletenosti v umor Satka Zovka. Kljub temu naj bi prek kriptiranih aplikacij ohranjal stik z ljudmi na prostosti, jim dajal navodila in spremljal posle, poroča časnik.

Bosanski državljan Torić je slovenskim organom pregona nedosegljiv, naj bi bil v BiH. Po trditvah preiskovalcev naj bi Torić naročal orožje in zagotavljal kokain kot plačilo, Muzaferović pa organiziral dobavo orožja in prevoze droge. Med seboj naj bi komunicirali prek kriptiranih aplikacij na mobilnih telefonih, drogo in orožje pa hranili na različnih lokacijah, pisanje časnika povzema STA.

Tožilstvo Dinu Muzaferoviću - Cezarju očita, da je naročil likvidacijo Satka Zovka.

Spomnimo, Cezar se na ljubljanskem okrožnem sodišču zagovarja zaradi domnevne vpletenosti v umor Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Potem ko je Zovko 28. novembra 2024 obiskal Monsovo igralnico v Ljubljani in jo zapustil naslednjega dne okrog enih zjutraj, sedel v audija in speljal, je bilo vožnje po nekaj metrih konec. Na klančni cesti od hotela sta začela dva nanj streljati, eden iz puške crvena zastava, drugi pa iz pištole glock. Dva izstrelka sta Zovka zadela, usoden je bil tisti, ki mu je prestrelil čelo.

Policisti strelcev še niso aretirali, specializirano tožilstvo pa umora dolži Cezarja, Jako Berganta, Rolanda Cretuja, Osmana Kostića in Vilija Sušnika. Vsem očita tudi preprodajo drog, pri kateri naj bi sodeloval še Boban Stojanović. Potem ko je sodišče iz spisa na predlog obrambe izločilo več dokazov, se je tožilstvo pritožilo.