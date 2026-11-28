Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o železniški nesreči, ki se je zgodila v soboto ob 3.35 v naselju Dol pri Borovnici v občini Borovnica. Po njihovih informacijah je vlak oplazil osebo, ki je hodila po železniških tirih. Pri tem je očitno prišlo do telesnih poškodb.

Pomagali gasilci in reševalci

Uprava v svoji objavi piše, da so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Borovnica in Prostovoljnega gasilskega društva Stara Vrhnika osebo oskrbeli in jo pomagali prenesti do reševalnega vozila. V intervenciji so sodelovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči, ki so osebi nudili nadaljnjo oskrbo. Osebo so reševalci odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana na nadaljnje zdravljenje. Uprava še dodaja, da so bile o dogodku obveščene vse pristojne službe.

Kako hude poškodbe je utrpela oseba in zakaj je sredi noči hodila po železniških tirih, iz poročila uprave ni razvidno. Prav tako niso navedli njene starosti in spola.